Talisca seferi kapıda! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transferde hareketlilik yaşanıyor. Sarı- Lacivertliler'de asbaşkan Acun Ilıcalı'nın uzun bir süredir transfer gündemlerinde yer alan Anderson Talisca için bu hafta içinde Suudi Arabistan'a gideceği öğrenildi. Ilıcalı'nın burada hem Talisca hem de Brezilyalı 10 numaranın kulübü Al Nassr ile görüşmelerde bulunacağı ifade ediliyor. Ilıcalı'nın yıldız futbolcu için Suudi ekibine 5 milyon Euro'luk bir bonservis teklifi yapacağı da gelen haberler arasında. Talisca transferinde en büyük sorun ise yıldız ismin maaşı olarak göze çarpıyor. Körfez ekibinde yıllık 13 milyon Euro'ya yakın bir ücret kazanan Talisca ile yapılacak görüşmelerde indirim isteneceği belirlendi. Bu sezon 19 maçta 8 gol kaydeden 30 yaşındaki Sambacı'nın kontratı 2026'da sona erecek.

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