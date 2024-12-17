Trabzonspor’un 3. golü ve Muslera’nın Banza’ya müdahalesi tartışma yarattı

Trabzonspor'un G.Saray deplasmanında bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu. 55. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gol öncesi Eren Elmalı'nın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu.

VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, gol kararını onadı. Trabzonspor ise 88. dakikada penaltı bekledi. Banza'nın ceza sahası içinde Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Trabzonlular penaltı itirazı yaptı.