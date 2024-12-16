Paul Pogba’dan flaş talep!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Juventus ile sözleşmesini fesheden ve Mart ayında cezası sona erecek olan Paul Pogba'nın Galatasaray ile idmanlara çıkmak için menajerler aracılığıyla haber gönderdiği öne sürüldü.

Fransız orta saha oyuncusundan gelen bu talebe Galatasaray 'ın Okan Buruk'un kararına göre cevap vereceği de gelen haberler arasında. Doping nedeniyle 4 yıl men cezası alan ancak cezası 18 aya indirilen 31 yaşındaki futbolcu son maçına 3 Eylül 2023'te Empoli karşısında çıkmıştı.