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Paul Pogba’dan flaş talep!

Juventus ile sözleşmesini fesheden Paul Pogba’nın menajerler aracılığıyla Galatasaray’da antrenmana çıkmak istediğini sarı-kırmızılı yetkililere ilettiği öne sürüldü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024
Paul Pogba’dan flaş talep!

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    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Juventus ile sözleşmesini fesheden ve Mart ayında cezası sona erecek olan Paul Pogba'nın Galatasaray ile idmanlara çıkmak için menajerler aracılığıyla haber gönderdiği öne sürüldü.

    Fransız orta saha oyuncusundan gelen bu talebe Galatasaray 'ın Okan Buruk'un kararına göre cevap vereceği de gelen haberler arasında. Doping nedeniyle 4 yıl men cezası alan ancak cezası 18 aya indirilen 31 yaşındaki futbolcu son maçına 3 Eylül 2023'te Empoli karşısında çıkmıştı.

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