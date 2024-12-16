Fenerbahçe’ye üç şok birden! Dominik Livakovic sakatlandı

F.Bahçe'nin Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada Sarı-Lacivertliler adına talihsiz 3 sakatlık yaşandı. Kanarya'nın tecrübeli kalecisi Dominik Livakovic mücadelenin 30. dakikasında adalesinden sakatlık yaşadı.

Yapılan ilk kontrol sonrasında oyuna devam edemeyeceği anlaşılan Livakovic mücadeleye devam edemedi. Bu arada Hırvat kaleci kariyerinde ilk kez sakatlık yaşadı. Livakovic'in yılbaşına kadar oynayamayacağı açıklandı. F.Bahçe'de Oğuz Aydın da 53'te sakatlanarak kendini yere bıraktı. 78'de de sakatlanan Becao'nun sezonu kapattığı gelen bilgiler arasında.