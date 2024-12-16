Derbide zafer M.United’ın! Manchester City’yi 2-1 mağlup etti

Premier Lig'in 16. haftasındaki derbi mücadelesinde Manchester United deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Manchester City'yi 2-1 mağlup etti. Büyük bir çekişmeye sahne olan ve tıklım tıklım doldurulan Etihad Stadyumu'ndaki maçta evbahibi takım Manchester City 36. dakikada Gvardiol'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 86. dakikasında ceza sahası içinde Amad Diallo yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 88. dakikada penaltı atışını gole çeviren Bruno Fernandes, Manchester United'a eşitliği getirdi. İki dakika sonra da Diallo'nun golüyle de konuk ekip Manchester United sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla Manchester United puanını 22'ye yükseltirken, kötü gidişatını sürdüren Mahchester City ise 27 puanda kaldı.