50 maçta 30 gol: Dzeko’dan 16 yıl sonra ilk!

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Kadıköy'de oynanan Başakşehir karşılaşmasında da ağları sarsmayı başardı. Bosna Hersekli yıldız, bu golle Süper Lig'deki 50. maçında 30. golünü kaydetmiş oldu.

Dzeko 2007-08 yılndan bu yana Fenerbahçe formasıyla bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncu olmaya başardı. Kadıköy'de Başakşehir karşılaşmasında Szymanski, orta alandan ceza yayı solundaki Dzeko'ya yerden pasını vermişti. Dzeko'nun sağ ayak içiyle yaptığı vuruş uzak köşeden ağlarla buluşmuştu. Tecrübeli forvet, en son ligde Kadıköy'de oynanan Gaziantep FK maçında gol atmıştı. Dzeko kaybedilen Beşiktaş debisinde ise gol atamamıştı.