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Vargas için sıkı pazarlık

Shanghai Port’la anlaşması bitecek Matias Vargas, yıllık Trabzon’dan 3 milyon Euro istedi. Fırtına’nın ise yıllık önerdiği rakam 1.5 milyon Euro olarak aktarıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024
Vargas için sıkı pazarlık

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    Kanat transferinde geniş bir liste üzerinden ilerleyen Trabzonspor'da, Şenol Güneş'in onay verdiği oyunculardan biri Matias Vargas. Shanghai Port'ta toplam 85 maça çıkan ve 20 gol, 32 asistlik skor katkısı gösteren 27 yaşındaki Arjantinli yıldızın sözleşmesi 31 Aralık'ta bitiyor. Bordo-Mavili yönetim, bonservis maliyeti olmadığı için Vargas'ı istiyor. Fakat arada rakamsal farklar var. Oyuncu tarafı ilk etapta imza parasıyla birlikte senelik 3 milyon Euro talep etmişti. Sonrasında 2.5 milyon Euro'ya çekti. Trabzonspor da teklifini 1.5 milyon Euro'ya çıkardı. Taraflar arasında sıkı pazarlık sürüyor. Ülkemizde daha önce 2021-22 sezonunda kiralık olarak Adana Demir forması giyen Vargas, sonrasında Çin'e gitmişti. Fırtına'da öncelik verilen bölgelerden bir tanesi kanat rotasyonu olmuştu. Orsic'in kadro dışı bırakılması ve Nwakaeme'nin sık sık sakatlanması sonrası sol kanat için isimler belirlenmişti. Başkan Ertuğrul Doğan'dan; forvet, kanat, orta saha, stoper ve bek bölgelerine takviye bekleniyor.

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