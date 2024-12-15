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Mourinho’yu kızdıran toplantı! Fener'de yüksek gerilim

Portekizli teknik adamın Başkan Ali Koç’un toplantı talebi sonrası, “Burada toplantıyı yalnız ben yaparım”dediği ama F .Bahçe Başkanı’nın buna rağmen Mourinho’yu dikkate almadığı öne sürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024
Mourinho’yu kızdıran toplantı! Fener’de yüksek gerilim

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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş ve Athletic Bilbao yenilgileri sonrası önceki gün Samandıra'da futbolcularla bir araya geldi. Burada oyunculara seslendi ve "Kaybedilmiş bir şey yok" diyerek takıma özgüven aşıladı. Bu toplantıyla ilgili detaylara TAKVİM ulaştı... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un toplantı talebi teknik direktör Jose Mourinho'yu bir hayli kızdırdı.

    ŞAMPİYONLUK GİDİYOR!

    Portekizli hoca, başkan Koç'a karşı çıkarken "Burada toplantıyı sadece ben yaparım" şeklinde konuştu. Bunun üzerine Ali Koç, Mourinho'ya "Şampiyonluk gidiyor! Takımın gidişatı kötü. Ligde ve Avrupa'da kötü sonuçlar aldık. Bu toplantıyı yapmak zorundayım" dedi. Sonrasında ise Ali Koç toplantıyı gerçekleştirdi. Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin toplantı fotoğraflarında yer almadı. Ancak Sarı-Lacivertli kulüp, sanki teknik direktör toplantıda yer almış gibi davrandı. Fenerbahçe yönetimi ve Mourinho arasındaki gerilim Athletic Bilbao maçından sonra tavan yapmıştı.

    SARI KANARYA'DA HAZIRLIKLAR TAMAM

    Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

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