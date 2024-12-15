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İsmail Yüksek’ten şok karar!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun yeterince forma şansı vermediği milli oyuncu, Avrupa’dan gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024
İsmail Yüksek’ten şok karar!

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    Fenerbahçe'de sürpriz İsmail Yüksek gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'de Jose Mourinho'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından forma şansı azalan İsmail Yüksek sürpriz bir karar alarak teklifleri değerlendirme kararı aldı. Yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ve gelen teklifler üzerinde çalışmaların başladığı bildirildi. İsmail Yüksek'e özellikle Almanya ve Fransız takımlarının ilgisi olduğu belirtildi. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan İsmail Yüksek'in sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Athletic Bilbao karşılaşmasıyla birlikte 99. resmi maçına çıkan milli futbolcu, toplamda Fenerbahçe formasıyla 6428 dakika süre aldı. Yıldız oyuncu, Başakşehir maçında görev alması durumunda 100. maçına çıkacak.

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