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Serdar Adalı: "Bu entrikalardan sıkıldık"

Beşiktaş Başkan adayı Serdar Adalı önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, "Hayali şeyler anlatmayacağız. Tüm planlarımızı 3,5 sene için yaptık. Önümüzdeki altı ay Beşiktaş'ta yapacağımız tüm projelerin mali hazırlık dönemi olacak." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Serdar Adalı: Bu entrikalardan sıkıldık

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    Beşiktaş'ta 29 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçimde adaylığını açıklayan Serdar Adalı dün basın toplantısı düzenledi. Adalı, "Hayali şeyler anlatmayacağız. Tüm planlarımızı 3,5 sene için yaptık. Önümüzdeki altı ay Beşiktaş'ta yapacağımız tüm projelerin mali hazırlık dönemi olacak. 1,5 sene içinde hayalimizdeki Beşiktaş'ı meydana getirmeye çalışacağız" dedi. Adalı, "Bir sene içinde gayrimenkul projesini hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

    ÜÇ SENEYE BORÇ KALMAYACAK

    Sözlerini sürdüren Adalı, "Senelik 50 milyon Dolar civarında faiz yükü var, bunu Beşiktaş'ın kaldırma durumu yok. Üç sene sonunda Beşiktaş'ın ne Bankalar Birliği'ne borcu, ne de devlete vergi borcu kalacak" diye konuştu. Adalı,"Başkan, ikinci başkan entrikalarından çok sıkıldık. Adı geçenler vicdanlarda aklanmak durumundalar" dedi. Adalı, "Serdar Topraktepe ile Mayıs'a kadar devam edeceğiz" dedi.

    UEFA'YA BAŞVURU OLACAK

    Beşiktaş, 30 Ocak 2025'teki Twente maçına taraftarların alınmamasıyla ilgili, "Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker'in hukuksuz kararından dönmesi için Dışişleri Bakanlığı'mız ve UEFA nezdinde girişimlerde bulunacağız" dedi.

    AVRUPA GOLCÜSÜ GEDSON

    Beşiktaş son dönemde istediği sonuçları alamasa da Gedson Fernandes sergilediği performansla dikkatleri çekiyor. Bodo Glimt ile oynanan maçta da takımının tek golünü atan 25 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 8 maçta 6 gole katkı sağladı.Siyah-Beyazlı takımın hücumdaki önemli isimlerinden biri olan yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

    STAR TRANSFERİ YAPMAYACAĞIZ
    Serdar Adalı, "Talisca cafcaflı transferlerden biridir. Şu anda Beşiktaş'ın böyle bir lüksü yok. Star transferi yapacak durumumuz yok. Ocak ayında transferleri yöneticilerle çözeceğiz. Kulüp bütçesinden transfere para harcamayacağız" dedi.

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