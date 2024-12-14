Samandıra’da isyan var! Fenerbahçe’de birçok futbolcu Jose Mourinho’ya karşı kazan kaldırdı

Fenerbahçe üst üste aldığı kötü sonuçlar nedeniyle zor günler yaşıyor. Hem lig hem de Avrupa'da alınan kötü sonuçlar, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun sorgulanmasına neden oldu. Sarı-Lacivertliler'de forma giyen ve giymeyen oyuncuların hedefinde de teknik direktör Jose Mourinho var. Fenerbahçe'de forma giyen birçok futbolcu, Mourinho'nun tercihleri nedeniyle adeta isyan noktasına geldi. Tecrübeli teknik direktörün taktik anlayışı ve oyuncu tercihlerinden rahatsız olan futbolcuların bu durumu asbaşkan Acun Ilcalı ile paylaştığı da gelen haberler arasında. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Osayi Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, İsmail Köybaşı, Fred, İrfan Can ve Cenk Tosun gibi oyuncuların Mourinho'dan rahatsız oldukları ve bunu sık sık gündeme getirdikleri öğrenildi. Forma giyen futbolcuların Mourinho'nun oyun planında inatçı olduklarını dile getirdikleri, yedek bekleyen oyuncuların da formda olmalarına rağmen süre alamadıklarını vurguladıkları belirtildi.

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