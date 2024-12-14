Fenerbahçe’de radikal kararlar kapıda

Fenerbahçe son iki maçında Beşiktaş ve Athletic Bilbao'ya kaybetti. Alınan sonuçların yanı sıra ortaya konan kötü futbol taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı. Fenerbahçe yönetimi, Bilbao maçından sonra toplanarak son haftalarda alınan kötü sonuçları masaya yatırdı. O toplantıdan bir karar çıkmadı. Ancak yönetimde bazı isimlerin son dönemde ortaya konan futbol ve oyuncu performanslarından memnun olmadığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli Yönetim, Başakşehir maçında alınacak sonuca göre aksiyon almayı planlıyor. Yarın Başakşehir karşısında Fenerbahçe kötü bir sonuç aldığı taktirde radikal kararların alınması bekleniyor. Bu kararlar arasında Mourinho'ya uyarı ve oyunculara para cezaları yer alıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olası bir puan kaybında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

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