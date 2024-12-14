PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Ertuğrul Doğan: "Geleceğimiz tesadüflere bırakılmayacak"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan önemli açıklamalar yaptı.Doğan, “3 yıllık plan çerçevesinde, ilk yıl toparlanma, ikinci yıl yenilenme ve 3. yıl sürdürülebilir başarı hedefiyle ilerliyoruz. Trabzonspor’un geleceği artık tesadüflere bırakılmayacak” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Ertuğrul Doğan: Geleceğimiz tesadüflere bırakılmayacak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un geleceğini tesadüflere bırakmayacaklarını belirterek, "Şenol Güneş hocamız liderliğinde başlattığımız 3 yıllık plan çerçevesinde, ilk yıl toparlanma, ikinci yıl yenilenme ve 3. yıl sürdürülebilir başarı hedefiyle ilerliyoruz" diye konuştu. Trabzonspor ruhunu yeniden diriltmek, sürdürülebilir başarı modelini hayata geçirmek ve tarihte yeni bir sayfa açmak üzere çok önemli bir yol ayrımında olduklarını vurgulayan Başkan Doğan, "Finansal sıkıntılar, saha içi zorluklar ve Türk futbolundaki adaletsizliklere karşı verdiğimiz mücadele, yalnızca bugüne değil, geleceğe dair de umut taşımaktadır. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak Trabzonspor tarihindeki en önemli ekonomik hamlelerden biri olmuştur. Ancak, bu sadece başlangıçtır. Gelir kaynaklarımızı artırmak, sportif başarıyı istikrarlı hale getirmek ve Trabzonspor'u borçsuz yapıya kavuşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Esad’ın kaçışında yeni detaylar ortaya çıktı: Ailesini bile kandırmış!
    Dışişleri Bakanı Fidan’dan Suriye mesajı: Sürecin kansız şekilde olmasının yolunu açtık
    Emekliye taban maaş hesabı: Nasıl uygulanıyor? Yeni aylık kaç lira olacak?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Narin Güran cinayetinde olayın seyrini değiştirecek itiraf Arif Güran’dan geldi! İfadesinde kimlerin ismini verdi?
    CHP’nin yalanı yolda kaldı! Savcı katilini öven Ezgi Yıldız’ı kovduk demişlerdi, vekil aracından çıktı!
    Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde sürpriz
    Kim Milyoner Olmak İster’de Kadir İnanır ve Türkan Şoray sorusu! Yeşilçam’ın o filmi yarışmacının sonu oldu! 200 bin TL değerindeki soruda öyle bir hamle yaptı ki...
    Ankara’da suya zam üstüne zam! İşte yüzde 35 tarifeli yeni fiyat listesi
    Nevşin Mengü’den skandal: PKK/PYD elebaşı Salih Müslim’i yayına bağladı!
    Muhalifler Beşar Esad’ın uyuşturucu deposunu imha etti! Sadece Captagon değil: Metamfetamin, Viagralar, sahte dolarlar…
    Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Fenerbahçe’de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor
    Rekabet Kurulu’ndan Google’a 2.6 milyar TL’lik ceza