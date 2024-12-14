Ertuğrul Doğan: "Geleceğimiz tesadüflere bırakılmayacak"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un geleceğini tesadüflere bırakmayacaklarını belirterek, "Şenol Güneş hocamız liderliğinde başlattığımız 3 yıllık plan çerçevesinde, ilk yıl toparlanma, ikinci yıl yenilenme ve 3. yıl sürdürülebilir başarı hedefiyle ilerliyoruz" diye konuştu. Trabzonspor ruhunu yeniden diriltmek, sürdürülebilir başarı modelini hayata geçirmek ve tarihte yeni bir sayfa açmak üzere çok önemli bir yol ayrımında olduklarını vurgulayan Başkan Doğan, "Finansal sıkıntılar, saha içi zorluklar ve Türk futbolundaki adaletsizliklere karşı verdiğimiz mücadele, yalnızca bugüne değil, geleceğe dair de umut taşımaktadır. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak Trabzonspor tarihindeki en önemli ekonomik hamlelerden biri olmuştur. Ancak, bu sadece başlangıçtır. Gelir kaynaklarımızı artırmak, sportif başarıyı istikrarlı hale getirmek ve Trabzonspor'u borçsuz yapıya kavuşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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