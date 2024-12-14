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Ali Koç: "Şampiyon olmamamız için bir sebep yok"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün Samandıra'ya giderek futbolcularla bir araya geldi ve oyunculara motivasyon konuşması yaptı. Koç, oyuncularla yaptığı toplantıda, “Şampiyon olmamamız için bir sebep yok. Kenetlenin“dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Ali Koç: Şampiyon olmamamız için bir sebep yok

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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün Samandıra'ya giderek futbolcularla bir araya geldi ve oyunculara motivasyon konuşması yaptı. Koç, "Canınızı sıkmayın. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş en büyük şey moral. O moralleri de siz toplayacaksınız, iki tane galibiyet alacaksınız. Bir haftada nasıl biz bulutlardan yere indiysek aynı şey başkalarına da olacak" dedi. Sözlerini sürdüren Koç, "Sizlerden tek ricam birlik beraberlik. Şikayet mikayet yok, birlik beraberlik, takım olma zamanı. UEFA Avrupa Ligi'nde de play-off'a kalacağız. Allah'ın izniyle sene sonunda da şampiyon olacağız. Olmamamız için hiçbir sebep yok. Onun için birbirinize kenetlenin, birbirinize sarılın ve birbirinizi motive edin" diye konuştu.

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