Okan Buruk: "Son bölümü iyi oynamadık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö beraberliği sonrasında açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Maçın başını çok iyi oynamadık. Devre arası da konuştuk. Kendi kimliğimizi koyamadık. İkinci yarıda istediklerimizi yaptık. Topa sahip olduk, acele etmedik, pozisyona girdik, öne geçtik. Buraya çok eksik geldik ve Davinson'un sakatlığı, yorgunluklar, değişiklikler yaptık. Son bölümü çok iyi oynamadık. İyi savunamadık. Değişiklikler yaptık. Jelert'in ayağı ağrıdığı için değişiklik de istedi. Çok fazla seçeneğimiz de yoktu. Hepimizin olduğu pozisyonda gol yedik. Ondan üzülüyoruz. Maçı bitirmemiz gerekiyordu. Daha iyi savunmayla maçı bitirebilirdik. Son dakikalarda iyi savunma yapamadık. 1 puan alabildik. 3 puan da olabilirdi" ifadelerini kullandı.

JELERT'TEN SİFTAH

Aslan'ın Danimarkalı sağ beki Elias Jelert, 75 gün sonra bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç yetenek, Malmö maçında takımının ilk golünü attı. Bu aynı zamanda Galatasaray formasıyla ilk golü oldu. Jelert, gol dışında iyi mücadele etti.



MERTENS TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Malmö deplasmanında yine şovunu yaptı. Tecrübeli futbolcu, Yunus Akgün'ün attığı golde asisti yapan isimdi. 37 yaşındaki Mertens, 17 ile Avrupa Ligi'nde en çok asist yapan futbolcu konumunda.



ŞOK! DAVİNSON DEVAM EDEMEDİ

G.Saray'ın Malmö ile oynadığı maçta Davinson sakatlandı. Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında acı içinde kendini yere atan Kolombiyalı yıldız oyuna devam edemedi. Bu oyuncunun yerine Kerem oyuna girdi. Davinson'un kesin durumu bugün netlik kazanacak.