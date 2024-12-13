Kim bu Kenan Yıldız! Herkesi kendine hayran bıraktı

Manchester United'ın efsanevi futbolcusu Paul Scholes, Juventus- Manchester City maçını izlerken Kenan Yıldız'ın performansına şaşırdı. Devler Ligi'nde Juve, City'i 2-0'lık skorla geçmeyi başarmıştı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan İngiliz efsane "Kim bu Kenan Yıldız!" anlamına gelen cümleyi sarf etti. Scholes, ayrıca cümlesinin sonuna alkış emojisi koyarak milli yıldıza takdirlerini sundu. 19 yaşındaki futbolcu, Manchester City karşısında Juventus'un ilk golünde asisti yapan isimdi. Sol kanattan ortayı yapan genç oyuncu, Vlahovic'in kafa vuruşunun gol değeri kazanmasıyla birlikte hanesine asisti yazdırmış oldu. 84. dakikada yerini Mbangula'ya bırakan Kenan Yıldız, oyunda kaldığı süre boyunca istekli ve etkili bir performans sergilemişti. Del Piero'nun varisi olarak görülen ve idolünün 10 numarasını taşıyan yetenekli isim, her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor. Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 21 maça çıktı. Milli futbolcu, söz konusu 21 karşılaşmada 4 gol ve 4 asistle oynayarak 8 gole katkı yaptı.

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