Keşke İsmail Kartal’ı göndermeseydik!

Fenerbahçe, Athletic Bilbao ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçından sonra olağanüstü toplandı. Sarı-Lacivertliler'in yönetim kurulu toplantısında gündem Portekizli teknik adam Jose Mourinho idi. Yöneticiler, çalkantılı günler geçiren Beşiktaş karşısında alınan yenilginin üzerine Athletic Bilbao maçındaki kötü futbol nedeniyle tecrübeli teknik adama tepkiliydi. Toplantıda bazı yöneticilerin sinirlerine hakim olamadıkları iddia edildi. Fenerbahçeli iki yöneticinin toplantıda, "İsmail Kartal ile geçen sezon iyiydik. Keşke onu göndermeseydik" dediği öğrenildi. Bu sözler üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tepkisiz kaldığı ve bir şey söylemediği belirtildi. Fenerbahçe taraftarı, Athletic Bilbao ile oynanan maçta yönetime büyük tepki gösterdi. İlk yarının son anlarında Inaki Williams'in golüyle farkın 2'ye çıkması, Ülker Stadı'nda bulunan Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. Kadıköy'de hedefteki isim ise Başkan Ali Koç'tu... Fenerbahçe tribünleri, 'Ali Koç istifa' tezahüratları yaptı. Öte yandan bir grup taraftar, 'Acun kümeye' diye de tempo tuttu ve Hull City'nin İngiltere Championship'te son sırada olmasına atıfta bulundu.

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