Gedson’un rekoru yetmedi

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes kariyer rekoru kırmasına rağmen bu çabası takıma galibiyeti getirmedi. Bu sezon bambaşka bir görüntü veren Siyah-Beyazlı oyuncu 23 resmi karşılaşmada 8 gol atarken 1'de asist yaptı. Ligde Sivasspor, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında 1'er gol atan Kartal Avrupa Ligi'nde Lugano'ya 3, Lyon'a 1 ve dün de Bodo- Glimt'e 1 olmak üzere resmi maçlarda toplam 8 gole ulaştı. Portekizli futbolcu gösterdiği başarılı performansla takımını sırtlayan isim oldu. Ancak Gedson dün gol atmasına rağmen puan kaybını önleyemedi.

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