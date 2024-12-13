Başka bir unvan istemem! Şenol Güneş’ten açıklama

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kulüp dergisine çok önemli açıklamalarda bulundu. Futbolun modern değişimlerini, Trabzonsporlu olmanın duygusunu, geçmişe dönük pişmanlıklar yaşayıp yaşamadığıyla ilgili detaylar veren tecrübeli teknik adam, Trabzonspor teknik direktörü olarak sorumluluklarının farkında olduğunu, başka bir unvan istemediğini söyledi. Güneş, "Ben şimdi buradayım, büyük bir camianın bir alanda yetkilisi ve sorumlusuyum. Bir görevim var, onu taşıyorum, rol yapmıyorum. Ben ne isem, hep oyum. Onunla yaşıyorum. Sokakta da, yaylada da, her yerde aynıyım. Farklı olan şey işimi yapmak. Ben pozisyonumu biliyorum. Dolayısıyla hiç öyle bir rahatsızlığım yok. Yani beni biri görüyor, görürse şöyle olur diye düşünmem. Kral evde de kraldır, sokakta da kraldır. Ben de Şenol Güneş'im, evde de sokakta da Şenol Güneş'im" dedi.

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