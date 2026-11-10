İstanbul’da akşam trafiği felç oldu! Yoğunluk yüzde 81’e yükseldi: İşte alternatif güzergahlar
İstanbul’da mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu arttı. Kent genelinde yoğunluk yüzde 81’e kadar yükseldi. Avrupa ve Anadolu yakasında ana arterler, köprü bağlantı yolları ve TEM Otoyolu’nda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bahçelievler, Mecidiyeköy, Şişli, Kadıköy ve Ataşehir başta olmak üzere birçok noktada trafik durma noktasına geldi.
Megakent İstanbul'un trafik çilesi dur durak bilmeden devam ediyor. Haftanın ikinci iş gününde, mesainin sona ermesinin ardından ana arterler ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan caddelerde trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.İstanbul'da trafik kilitlendi
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Bahçelievler Ömür ve çevresinde, yan yoldaki çalışma nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana geldi. Yan yoldaki şerit daralması nedeniyle D-100 kara yolunda Bakırköy, Bahçelievler ve Cevizlibağ ile Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve Şişli'de araçlar güçlükle ilerliyor.
Maslak, Beşiktaş, Kabataş, Meclis-i Mebusan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Çırağan Caddesi ve Büyükdere Caddesi boyunca her iki yönde araç yoğunluğu yaşanıyor.
TRAFİK KİLİTLENDİ
TEM Otoyolu'nun Esenler ve Bağcılar'a bağlantı yollarında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine gidişte Hasdal-Seyrantepe bölgesinde araç yoğunluğu gözleniyor. Kağıthane ve Beyoğlu çevresindeki bağlantı yollarında da trafik yer yer durma noktasına geldi.
TEM OTOYOLU'NA BAĞLANAN NOKTALARDA YOĞUNLUK
Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda, Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden Altunizade ile Kavacık çevresinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Ataşehir ve Ümraniye'de TEM Otoyolu'na bağlanan noktalarda da araçlar güçlükle ilerliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 81'e kadar çıktı.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR