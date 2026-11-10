1. AVRUPA YAKASI ALTERNATİFLERİ

Kilit Noktası / Hat

Kesin Alternatif

D-100 (E-5) Karayolu Kilit Noktaları: Bakırköy, Bahçelievler, Cevizlibağ ve Haliç Köprüsü hattı (özellikle Bahçelievler Ömür çevresindeki yan yol çalışması ve şerit daralması nedeniyle) tamamen tıkalı.

D-100 trafiğinden kaçmak için Sahil Yolu (Kennedy Caddesi) veya içeride kalan Basın Ekspres - E-6 (TEM) bağlantıları (yoğunluk olsa da E-5'e göre akışkandır) tercih edilebilir. İç kesimlerde ise E-5 ile TEM arasındaki ara arterler (örneğin Mahmutbey-Ataköy hattındaki iç bağlantı caddeleri) kurtarıcı olur.

Maslak - Beşiktaş - Büyükdere Caddesi Hattı: Her iki yönde de araç yoğunluğu nedeniyle bu aks üzerindeki akış durma noktasında.

Sarıyer-Maslak yönünden gelenler için Kâğıthane Tünelleri (Piyalepaşa-Bomonti Tüneli) hattı, Büyükdere Caddesi'nin yükünü büyük ölçüde hafifletmektedir. Beşiktaş ve Kabataş yönüne inecekler için ise Dikilitaş - Yıldız - Fulya iç yolları ana caddeye göre çok daha rahat ilerlemektedir.