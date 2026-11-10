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İstanbul’da akşam trafiği felç oldu! Yoğunluk yüzde 81’e yükseldi: İşte alternatif güzergahlar

İstanbul’da mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu arttı. Kent genelinde yoğunluk yüzde 81’e kadar yükseldi. Avrupa ve Anadolu yakasında ana arterler, köprü bağlantı yolları ve TEM Otoyolu’nda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bahçelievler, Mecidiyeköy, Şişli, Kadıköy ve Ataşehir başta olmak üzere birçok noktada trafik durma noktasına geldi.

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İstanbul’da akşam trafiği felç oldu! Yoğunluk yüzde 81’e yükseldi: İşte alternatif güzergahlar

Megakent İstanbul'un trafik çilesi dur durak bilmeden devam ediyor. Haftanın ikinci iş gününde, mesainin sona ermesinin ardından ana arterler ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan caddelerde trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.

Video Oynatma İkonu İstanbul'da trafik kilitlendi

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Bahçelievler Ömür ve çevresinde, yan yoldaki çalışma nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana geldi. Yan yoldaki şerit daralması nedeniyle D-100 kara yolunda Bakırköy, Bahçelievler ve Cevizlibağ ile Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve Şişli'de araçlar güçlükle ilerliyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. (Fotoğraflar yapay zeka ile üretilmiştir)İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. (Fotoğraflar yapay zeka ile üretilmiştir)

Maslak, Beşiktaş, Kabataş, Meclis-i Mebusan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Çırağan Caddesi ve Büyükdere Caddesi boyunca her iki yönde araç yoğunluğu yaşanıyor.

TRAFİK KİLİTLENDİ

TEM Otoyolu'nun Esenler ve Bağcılar'a bağlantı yollarında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine gidişte Hasdal-Seyrantepe bölgesinde araç yoğunluğu gözleniyor. Kağıthane ve Beyoğlu çevresindeki bağlantı yollarında da trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81’e kadar yükseldi.İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81’e kadar yükseldi.

TEM OTOYOLU'NA BAĞLANAN NOKTALARDA YOĞUNLUK

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda, Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden Altunizade ile Kavacık çevresinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Mesai çıkışı ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.Mesai çıkışı ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ataşehir ve Ümraniye'de TEM Otoyolu'na bağlanan noktalarda da araçlar güçlükle ilerliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 81'e kadar çıktı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

1. AVRUPA YAKASI ALTERNATİFLERİ
Kilit Noktası / Hat
Kesin Alternatif
D-100 (E-5) Karayolu Kilit Noktaları: Bakırköy, Bahçelievler, Cevizlibağ ve Haliç Köprüsü hattı (özellikle Bahçelievler Ömür çevresindeki yan yol çalışması ve şerit daralması nedeniyle) tamamen tıkalı.
D-100 trafiğinden kaçmak için Sahil Yolu (Kennedy Caddesi) veya içeride kalan Basın Ekspres - E-6 (TEM) bağlantıları (yoğunluk olsa da E-5'e göre akışkandır) tercih edilebilir. İç kesimlerde ise E-5 ile TEM arasındaki ara arterler (örneğin Mahmutbey-Ataköy hattındaki iç bağlantı caddeleri) kurtarıcı olur.
Maslak - Beşiktaş - Büyükdere Caddesi Hattı: Her iki yönde de araç yoğunluğu nedeniyle bu aks üzerindeki akış durma noktasında.
Sarıyer-Maslak yönünden gelenler için Kâğıthane Tünelleri (Piyalepaşa-Bomonti Tüneli) hattı, Büyükdere Caddesi'nin yükünü büyük ölçüde hafifletmektedir. Beşiktaş ve Kabataş yönüne inecekler için ise Dikilitaş - Yıldız - Fulya iç yolları ana caddeye göre çok daha rahat ilerlemektedir.
2. ANADOLU YAKASI ALTERNATİFLERİ
Kilit Noktası / Hat
Kesin Alternatif
D-100 ve Köprü Katılımları: Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe hattında D-100; ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden Altunizade ve Kavacık çevreleri uzun kuyruklara teslim olmuş durumda.
D-100'deki sıkışıklıktan kaçmak için Minibüs Yolu (Bağdat Caddesi'ne paralel hatlar) veya güneyde sahil kesimindeki alternatif mahalle yolları kullanılabilir. TEM otoyoluna bağlanmaya çalışan Ümraniye ve Ataşehir sürücüleri ise TEM'in ana arterleri yerine Şile Yolu bağlantılarına alternatif iç mahalle rotalarını veya Ümraniye içi alternatif cadde geçişlerini değerlendirmelidir.

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