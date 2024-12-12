Yok artık daha neler! Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’dan şaşırtan açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun Atletico Bilbao ile oynanan maçtan sonraki açıklamaları şaşırttı. Portekizli hocanın 0,04 gol beklentisi üretilen, isabetli şut çekilemeyen ilk devredeki oyunu övmesi tuhaf karşılandı. Mourinho, "Maça çok iyi bir başlangıç yapmıştık. Tıpkı Manchester United maçında olduğu gibi rakibimiz zorluklarlar çıkardık. Oyunu çok iyi domine ediyorduk. Ancak oyun böyle devam ederken hatayı biz yaptık ve golü yedik. 1-0 yenik duruma düşmemize rağmen ilk yarı iyi oynadık ve cok pozisyon bulduk. Skor 2-0 olduktan sonra maçı lehimize çevirmek için değişiklikler de yaptık ama 10 kişi kalınca da maç bizim için bitti"diye konuştu. İlk golde hatası olan Samet Akaydın'a taraftarın yaptığı tepkiyle ilgili olarak da konuşan Portekizli hoca, "Taraftarların tepkisi hakkında yorum yapamam. Ben de bu kulübün bir hizmetçisiyim. Taraftarı eleştirmem doğru olmaz. Ancak bu hata maça mal oldu. Samet'i korumam gerekiyor. Takımı ve atmosferi korumam için evimizdeki maçta onu oynatmayacağım" dedi.

KAHVECİ: AYAĞA KALKMAMIZ GEREKİR

İrfan Can Kahveci 2-0'lık maçın ardından ,"İki maçtır mağlup olduğumuz için çok üzgünüm. Taraftarımızın bazı tepkileri oldu. Uzun yıllardır burada olduğum için bunları biliyorum ama hep birlikte olmalıyız" dedi. Ayağa kalkmaları gerektiğini belirten İrfan, "Önümüzde devam eden bir süreç var. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatırız" dedi.

DZEKO: GERÇEK GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ

FENERBAHÇE takım kaptanı Edin Dzeko maçtan sonra mağlubiyete bir neden bulmanın zor olduğunu söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Bizim için zor bir akşam oldu. Tabii ki hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oyun istediğimiz gibi gitmedi. Çok daha iyisini yapabilirdik. Ama bu turnuva, kendi performansımıza bağlı bir şey. Oynayacağımız 2 maç var. Şu an için her şey mümkün" dedi. Alınan mağlubiyetten sonra birlikteliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Dzeko, "Bizler birlikte kazanıyor ve kaybediyoruz. Aldığımız 2 mağlubiyet bizim için zor. Bunların yaşanmasını istemezdik. 4 gün sonra bir maçımız var. Orada gerçek performansımızı göstermek mecburiyetindeyiz" ifadesini kullandı.

EVET GÖRÜŞÜYORUZ

FENERBAHÇE ara transfer için kolları erken sıvadı... Sarı-Lacivertliler Teknik Direktör Jose Moirunho'nun isteği doğrultusunda çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken listedeki ilk isim olan Talisca'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı futbolcunun menajeri Carlos Leite, Goal'e yaptığı açıklamada; "Fenerbahçe, Ocak'ta Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor. Bu doğru. Ancak anlaşıldı haberleri asla doğru değil. Herhangi bir anlaşma yok. Ancar her an yeni gelişmeler yaşanabilir" ifadesini kullandı. Suudi Arabistan Pro Lig'in 13'üncü haftasında Al Ittihad ile Al Nassr karşı karşıya gelirken Stefano Pioli, maç kadrosuna dahil etmediği Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın herhangi bir sakatlığı olmadığını dile getirdi.

CENGİZ 2.5 AY SONRA FORMASINA KAVUŞTU

FENERBAHÇE A.Bilbao'ya mağlup olurken Cengiz Ünder 2.5 ay sonra formasına kavuştu. Bu sezon ligde Çaykur Rizespor ve Galatasaray ile oynanan maçlarda süre alan Sarı-Lacivertli futbolcu son olarak Gilloise ile oynanan maçta ilk 11'de şans bulmuştu. Golcü futbolcu dün de karşılaşmaya kulübede başladı ve 72. dakikada Tadic'in yerine girdi.