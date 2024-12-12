Okan Burk: "Final hayalleri kuruyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö maçı öncesinde iyi bir takıma karşı oynayacaklarını vurgulayarak, "Bazı mevkilerde eksiğiz, kanatlarda az oyuncumuz var. Ama forvette 3 tane oyuncumuz vardı. İkisi sakat, Batshuayi ile oynayacağız. Ama önemli, değerli bir kadroya sahibiz. Bunu da sahada göstermeye çalışacağız" dedi. Final hedeflerinin olduğunu da dile getiren başarılı hoca, "Final hedefini kuracağız. Bundan sonraki süreçte maçların nasıl geliştiğini göreceğiz. Bu hayali kuruyoruz çünkü bunun altyapısını oluşturduk" diye konuştu.



ZİYECH İÇİN SICAK SAATLER

Cimbom'da devre arasında yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da merak konusu oldu... 31 yaşındaki Faslı oyuncu Hakim Ziyech'in menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'da olması bekleniyor. Bu görüşme sonrasında Ziyech'in durumu netleşecek. Galatasaray'ın tecrübeli oyuncuya resmi teklif gelmemesi durumunda Ziyech'in sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.



BARIŞ'TA KORKULAN OLMADI!

G.Saray kulüp doktoru Yener İnce, "Barış Alper'i hepiniz gördünüz. Bizim korktuğumuz kadar kötü olmadı. Malmö maçında olmayacak. Maç maç bakacağız. Trabzonspor maçı için de bir şey söyleyemiyorum. Osimhen geçen sefer ki değil karşı ayağının adalesinde bir gerilme oldu. Orta düzeyde bir şey. Öyle çok ileri düzeyde bir sıkıntı değil, ancak zaman ihtiyacımız var" diye konuştu.