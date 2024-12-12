Derbide düdük Sağlam’ın! Süper Lig 16. hafta hakemleri açıklandı

Türkıye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak ligin 16. haftasındaki G.Saray-Trabzon maçını Kadir Sağlam yönetecek. Orjasaeter, kanatlarda ve forvette de oynuyor.
13 ARALIK CUMA
20.00 Bodrum-Sivasspor: Cihan Aydın 20.00 Kasımpaşa-Eyüp: Halil Umut Meler
14 ARALIK CUMARTESİ
16.00 Rizespor-Konyaspor: Alper Akarsu 19.00 Alanyaspor-Gaziantep: Emre Kargın
15 ARALIK PAZAR
13.30 Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan 16.00 Antalyaspor-Kayserispor: Ali Şansalan 19.00 Fenerbahçe-Başakşehir: Ozan Ergün
16 ARALIK PAZARTESİ
19.00 A.Demir-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır 21.00 G.Saray-Trabzonspor: Kadir Sağlam