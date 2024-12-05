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Tek adaylı seçime doğru! Herkes Mayıs ayını bekliyor

29 Aralık'ta sandığa gidecek Beşiktaş'ta ismi geçen Serdar Adalı ve Fikret Orman'ın hazırlıklarını mayıs ayındaki seçime göre yaptıkları ve ocak ayında yapılacak seçimde aday olmayı düşünmedikleri öğrenildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024
Tek adaylı seçime doğru! Herkes Mayıs ayını bekliyor

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Beşiktaş'ta Başkan Hüseyin Yücel önceki gün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada olağanüstü seçim kararı aldıklarını duyurmuş ve adaylığını açıklamıştı. 29 Aralık'ta seçime gidecek Beşiktaş'ta başkan adaylığı için ismi geçen Serdar Adalı, Fikret Orman gibi isimlerin ise kısa süre içinde yapılacak seçimde aday olmayı düşünmedikleri ifade ediliyor.

MAYIS'A KADAR YÜCEL
İsmi geçen adayların ekipleriyle birlikte hazırlıklarını Mayıs'taki seçime göre yaptığı ve adaylıklarını o zaman açıklayacakları da gelen haberler arasında. Bu durumun gerçekleşmesi halinde ise Beşiktaş'ta adaylığını açıklayan tek isim olan mevcut başkan Hüseyin Yücel tek aday olarak seçimle girecek ve Mayıs'a kadar başkanlık görevini yürütecek.

SEÇİM TARİHİ 29 ARALIK

Beşiktaş'ta seçim 22 Aralık olarak belirlendi. Ancak çoğunluk sağlanma ihtimali az olduğu için 29 Aralık'ta yapılacak.

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