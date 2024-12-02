Oğuz Aydın geri dönüyor

Avrupa'daki Slavia Prag zaferinin ardından Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi. Kanarya bugün ligdeki iddiasını sürdürmek için Gaziantep FK karşısına çıkacak. Sarı-Laciverliler'de teknik patron Jose Mourinho bu maçın 11'inde 5 değişikliğe gidecek.

UEFA listesinde olmayan ve geçen haftaki Kayseri maçında 2 gol ve 1 asistle harikalar yaratan Oğuz Aydın, Portekizli hoca tarafından sahaya sürülecek. Son dönemin yıldızı Mert Hakan ise Szymanski'nin yerine sahada olacak. Amrabat, En-Nesyri ve Kostic'e göre de Kadıköy'deki taktik belirlenecek.