Ocak zammında tahminler değişti

Hem memurların hem emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark verilecek. Memurların ve emeklilerin zam oranını ortaya koyacak 6 aylık enflasyon verisinden 4'ü belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 olarak gerçekleşti. 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.06, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 1.87 enflasyon farkıyla yüzde 7.99 zam oluştu. Kasım ayı enflasyonu da yarın açıklanacak. Böylece zam oranı büyük ölçüde şekillenecek. Geriye sadece Aralık verisi kalacak. Bu da 3 Ocak tarihinde açıklanacak.

ANKETTEN NE ÇIKTI?

Artış merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Son ipucu AA Finans'tan geldi. Ekonomistlerle yapılan ankette 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45.07 olarak gerçekleşti. Bu tahmin tutarsa, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.31 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.31 zam alacak. Memurların ve emeklilerinin Ocak zammı ise yüzde 5.74 enflasyon farkıyla yüzde 12.08'e ulaşacak. Tahmin gerçekleşirse; en düşük memur aylığı 39 bin 205 liradan 43 bin 941, en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan 19 bin 712 liraya yükselecek.

EK ARTIŞ YAPILIR MI?

Memurlar ve emekliler zam oranlarını Ocak başında öğrenirken, aynı ay içinde yeni maaşlarını cebine koyacak. Maaşlara enflasyona endeksli bu artışın yanı sıra ek bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı da aynı dönemde karara bağlanacak. Bu kapsamda refah payı, taban aylık artışı gibi formüller söz konusu olabilecek. Refah payı zam oranını yükselteceği gibi, taban aylık artışı da SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde en düşük ödemeyi değiştirecek.



4 AYLIK DÖNEMDE NE OLDU?

- Temmuz-Ekim enflasyonu: % 12.06

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 12.06

- Memur-emeklisi TÜFE farkı: % 1.87

- Memur-emeklisi zam oranı: % 7.99

- En düşük memur maaşı: 42.338 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı: 18.993 TL



YÜZDE 45.07 NE GETİRECEK?

- Temmuz-Aralık enflasyonu: % 16.31

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 16.31

- Memur-emeklisi TÜFE farkı: % 5.74

- Memur-emeklisi zam oranı: % 16.31

- En düşük memur maaşı: 43.941 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı: 19.712 TL

- TÜİK, Kasım ayı enflasyonunu yarın açıklayacak.

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