Memurlar, emekliler merakla Ocak zammını bekliyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
GÖZLER FARKTA
Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli olurken, bu veriler memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alacağını ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos ayı enflasyonu yüzde 2.47, Eylül enflasyonu yüzde 2.97, Ekim enflasyonu yüzde 2.88 olarak gerçekleşti.
Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 olarak gerçekleşirken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1.87 enflasyon farkı oluştu. Memurların ve memur emeklilerin Ocak zammı bu farkla yüzde 7.99'a ulaştı. 3 Aralık günü de Kasım ayı enflasyon verisi belli olacak. Böylece memurların ve emeklilerin zam oranı büyük ölçüde şekillenecek. Kesin oran ise 3 Ocak tarihinde Aralık verisinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak.
TAHMİNLER NE YÖNDE?
Zam oranına ilişkin ipuçları da var. Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyonunu yüzde 44 olarak tahmin ediyor. Bu oran memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkının yüzde 4.95'e, Ocak zammının yüzde 11.25'e ulaşabileceğini gösteriyor.
Ocak zammı için anketler de ipucu veriyor. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Kasım ayı anketinde 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 44.81 çıktı. Bu oran, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 16.09 olacağını, buna göre memurların ve memur emeklilerinin zammının da yüzde 5.54 enflasyon farkıyla yüzde 11.87'ye ulaşacağını ortaya koydu.
Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) FKB Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirdiği ankette de 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 45.20 olarak tespit edildi. Bu tahmine göre de 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.41 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.83'e yükselecek. Zam oranı da farkla birlikte yüzde 12.08'e ulaşacak.
YENİ ANKETTEN NE ÇIKTI?
Memurların ve memur emeklilerinin zam oranına ilişkin bir ipucu daha geldi. AA Finans'ın enflasyon beklenti anketinin sonuçları açıklandı. Ankette ekonomistlerin 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45.07 olarak gerçekleşti. Bu tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.31 çıkacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 5.74 enflasyon farkıyla yüzde 12.08'i bulacak. Anketteki tahmine göre; en düşük memur aylığı 39 bin 205 liradan 43 bin 941 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan 19 bin 712 liraya yükselecek.
Memur (Üni. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 40.817
Yüzde 12.08 zamlı: 45.747,69
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.568
Yüzde 12.08 zamlı: 58.918,21
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 47.433
Yüzde 12.08 zamlı: 53.162,91
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 58.338
Yüzde 12.08 zamlı: 65.385,23
Hemşire- (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 47.909
Yüzde 12.08 zamlı: 53.696,41
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 60.663
Yüzde 12.08 zamlı: 67.991,09
Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 42.313
Yüzde 12.08 zamlı: 47.424,41
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 86.378
Yüzde 12.08 zamlı: 96.812,46
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 57.243
Yüzde 12.08 zamlı: 64.157,95
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 49.582
Yüzde 12.08 zamlı: 55.571,51
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 57.028
Yüzde 12.08 zamlı: 63.916,98
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22
Yüzde 12.08 zamlı: 71.672,04
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38
Yüzde 12.08 zamlı: 63.434,34
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 12.08 zamlı: 29.557,96
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 37.165,47
Yüzde 12.08 zamlı: 41.655,06
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 27.046,63
Yüzde 12.08 zamlı: 30.313,86
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 26.594,78
Yüzde 12.08 zamlı: 29.807,43
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 12.08 zamlı: 29.557,96
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 12.08 zamlı: 29.557,96
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 18.933,32
Yüzde 12.08 zamlı: 21.220,47
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 46.131,31
Yüzde 12.08 zamlı: 51.703,97