Memurlar, emekliler merakla Ocak zammını bekliyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

GÖZLER FARKTA Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli olurken, bu veriler memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alacağını ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos ayı enflasyonu yüzde 2.47, Eylül enflasyonu yüzde 2.97, Ekim enflasyonu yüzde 2.88 olarak gerçekleşti.

Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 olarak gerçekleşirken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1.87 enflasyon farkı oluştu. Memurların ve memur emeklilerin Ocak zammı bu farkla yüzde 7.99'a ulaştı. 3 Aralık günü de Kasım ayı enflasyon verisi belli olacak. Böylece memurların ve emeklilerin zam oranı büyük ölçüde şekillenecek. Kesin oran ise 3 Ocak tarihinde Aralık verisinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak.

TAHMİNLER NE YÖNDE?

Zam oranına ilişkin ipuçları da var. Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyonunu yüzde 44 olarak tahmin ediyor. Bu oran memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkının yüzde 4.95'e, Ocak zammının yüzde 11.25'e ulaşabileceğini gösteriyor.

Ocak zammı için anketler de ipucu veriyor. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Kasım ayı anketinde 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 44.81 çıktı. Bu oran, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 16.09 olacağını, buna göre memurların ve memur emeklilerinin zammının da yüzde 5.54 enflasyon farkıyla yüzde 11.87'ye ulaşacağını ortaya koydu.