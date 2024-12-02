Ahmet Nur Çebi istifa eden Hasan Arat hakkında konuştu!

Beşiktaş'ta eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi, TV100'e istifa eden Hasan Arat ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Çebi, "Hasan Arat tarihin gördüğü en kötü başkandır. Bundan daha kötüsü bir daha gelmez. 3 gün önce, "Kalkışma var" demişti, sonra bırakıp gitti. Bence de bu bir kalkışmadır! Ama lider kimdir? Lider mücadele eder, kaçmaz. Hasan Arat lider miydi, olmadığını biz söylemiştik. İnanmadılar, şimdi herkes gördü" diye konuştu. Arat ile ilgili sözlerini sürdüren Çebi, "11 ayda kulübü kaosa soktu. Beşiktaş'ın geleceğini karartıp istifa etti" ifadelerini kullandı.

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