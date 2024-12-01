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Sergen Yalçın'la yüz yüze görüşme

Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel bugün tecrübeli teknik adamla yüz yüze görüşecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024
Sergen Yalçın’la yüz yüze görüşme

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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar dün ayrıldı. Kartal'da Hollandalı hocanın yerine ilk aday Sergen Yalçın... Siyah-Beyazlılar'da Başkan Hüseyin Yücel'in bugün Sergen Yalçın ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. Yücel'in bu görüşmede tecrübeli teknik adamı ikna etmesi bekleniyor. Yurt dışında olduğu için Yücel ile bugün görüşme gerçekleştirecek olan Sergen hocanın teklifi kabul etmesi ve Siyah-Beyazlılar'ın yeni teknik direktörü olması bekleniyor. Bu görüşmede hem maddi hem de transfer konuları da masaya yatırılacak. Hatayspor ile oynanacak maçta takımın başında Serdar Topraktepe'nin olacağı Fenerbahçe ile oynanacak derbide ise kulübede Sergen Yalçın'ın olması bekleniyor.

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