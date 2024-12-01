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Afra Saraçoğlu'ndan annesine ev jesti!

Kendisi yalı dairesinde oturan Afra Saraçoğlu annesinin kendisine yakın olması için ona da bir ev tuttu. Evin kirası ise tam 80 bin TL’ydi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024
Afra Saraçoğlu’ndan annesine ev jesti!

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Afra Saraçoğlu her adımıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Mert Ramazan Demir ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü isim şimdi de annesine yaptığı bir jest ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kendisi yalı dairesinde oturduğu bilinen Saraçoğlu annesinin kendisine yakın olması için ona da bir ev tuttu. Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre; ünlü oyuncunun annesi için tuttuğu evin kirası tam tamına 80 bin TL...

PARAYA PARA DEMİYOR!
Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle de adından sık sık söz ettiğimiz Afra Saraçoğlu'nun oynadığı diziden bölüm başına 1 milyon TL kazandığı iddia edilmişti. Firmaların reklam filmlerinde oynatmak için peşinden koştuğu Saraçoğlu'nun dev bir anlaşmaya daha imza atacağı ortaya çıkmıştı. Güzel oyuncunun bu reklam filminden istediği rakamın ise 500 bin dolar olduğu söylenmişti.

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