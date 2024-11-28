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Trabzonspor’dan çifte atak!

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yeni transfer planına göre Trabzonspor, sayı olarak az ancak kalite olarak yüksek isimlere yönelecek. Fırtına'nın önceliği ise forvet bölgesi... Fırtına, Molde'de kiralık oynayan Midtjylland'ın golcüsü Ola Brynhildsen için harekete geçti.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024
Trabzonspor’dan çifte atak!

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Teknik Direktör Şenol Güneş'in yeni transfer planına göre Trabzonspor, sayı olarak az ancak kalite olarak yüksek isimlere yönelecek. Fırtına'nın önceliği ise forvet bölgesi... Fırtına, Molde'de kiralık oynayan Midtjylland'ın golcüsü Ola Brynhildsen için harekete geçti. 25 yaşındaki yıldızın Molde ile kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta bitiyor. Portekiz gazetesi O Jogo'ya göre Trabzonspor, Boavista'nın Nijeryalı sol beki Bruno Onyemaechi'yi yeni hedef olarak belirledi. 25 yaşındaki futbolcunun Boavista ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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