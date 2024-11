Beşiktaş’ta büyük deprem

Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta ortalık karıştı... Tarihe geçecek günün başlangıç noktası salı gece yarısı yaşandı. Futbol yönetimindeki iki profesyonel Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrıldığı açıklandı.

BAŞKAN HABER VERMEMİŞ!

Bu şok gelişmenin ardından sabah saatlerinde de üst üste flaş kararlar alındı. İlk olarak yönetici Onur Göçmez, ardından da Işıl Zeybek görevini bıraktı. İki ismin, Başkan Hasan Arat'ın Aybaba ve Friedel'le ilgili kararı tek başına aldığı ve kendilerine haber vermediği için istifa ettiği öğrenildi. Bu şok olayların sonrasında yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası yapılan resmi açıklamada, Başkan Arat'ın Futbol A.Ş.'deki tüm görevlerini Hüseyin Yücel'e devrettiği duyuruldu.

ARTIK FUTBOLA KARIŞMAYACAK

Açıklamada, "Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel'in getirilmesine, profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Hüseyin Yücel ile Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Feyyaz Uçar'ın getirilmesine verilmiştir" denildi. Başkan Arat'ın artık futbolla ilgili hiçbir karara müdahil olmayacağı belirtildi. Toplantıda Onur Göçmez istifa kararındran vazgeçerken, Van Bronckhorst'a 'şimdilik' destek kararı çıktı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

00:27 Samet Aybaba ve Friedel ile yolların ayrıldığı açıklandı.

09:52 Onur Göçmez "Bana haber verilmedi" diyerek istifa etti.

10:58 Aybaba ayrılık sonrası şok edici açıklamalarda bulundu.

11:09 Yönetici Işıl Zeybek de görevinden istifa etti.

12:03 İletişim Koordinatörü Okay Karacan ile yollar ayrıldı.

13:08 Beşiktaş Yönetimi, kulüp binasında olağanüstü toplandı.

15:05 Mete Vardar toplantı sonrası Onur Göçmez'in görevine devam edeceğini açıkladı.

15:10 Hasan Arat Futbol AŞ'deki görevinden istifa etti. Futbol A.Ş'nin başına Hüseyin Yücel getirildi.

KARTAL YİĞİT - KAOS MU ÇIKIŞ MI?

Her şey, Friedel'in gelişi ve Samet Aybaba'nın yetkilerinin alınmasıyla başladı. Aybaba'ya destek çıkan Hüseyin Yücel, Feyyaz Uçar, Onur Göçmez ve Mete Vardar gibi isimlerle Friedel'nin yanında olan Başkan Hasan Arat ve Kaan Şakul arasında uzun zamandır yaşanan soğuk savaş en sonunda gün yüzüne çıktı. Ümraniye'de takım toplantılarına dahi giren, hatta zaman zaman hoca ile takım bile kuran Fridel'in davranışları en sonunda Hüseyin Yücel'in isyanına neden oldu. Bugüne kadar para veren tek yönetici olan Yücel'in yanındakiler Aybaba kararına büyük tepki gösterdi. Yöneticilerinden böyle bir direniş beklemeyen Hasan Arat geri adım atarak Onur Göçmez'in futbola sadece kendilerinin bakması şartını kabul edip Futbol AŞ'deki görevinden istifa etti. Bir bakıma Kaan Şakul ve bazı yöneticiler geri plana alındı. Başkan Arat "parayı veren düdüğü çalar" misali Hüseyin Yücel'in isteklerini kabul edip tamamen futbolu kendisine teslim etti. Ha bundan sonra ne olacak, bu dikiş tutacak mı? Şu an ki görüntü de zor. Başkan ve yönetim yara aldı bir kere. Ancak şu bir gerçek Mayıs'a kadar bu deniz durulur mu, bence çok mümkün değil.