İşte çifte standart | Gazze’deki katliamlara sessiz kalan dünya ABD’de öldürülen İsrailli bir çift için adeta ayağa kalktı!

ABD Washington'da İsrailli diplomat bir çifte silahlı saldırı düzenlendi. İsrail'in ABD Büyükelçiliği'nde çalışan Yaron Lischinsky ile nişanlısı Sarah Milgrim'ın ölmeleri üzerine başta dünya ayağa kalktı.

Elias Rodriguez adlı saldırğan kaçmadı, yakalandı. Gözaltına alındığında "Özgür Filistin" diye bağırdığı aktarıldı. Trump "Nefret ve radikalizmin ABD'de yeri yok" ifadesini kullandı.

BM'den yapılan açıklamada saldırının "Antisemitik terör eylemi" olduğu vurgulandı. İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan da taziye mesajları yağdı. Terör uzmanlarına göre, saldırıda soru işaretleri var.