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Dünya Gazze'deki vahşete üç maymunu oynuyor! Soykırımcı İsrail ordusu 16 bin 506 çocuğu katletti

Gazze’de 19 ayda 16 bin 506 çocuk katledildi. Sadece önceki gece yapılan 100’ün üzerindeki saldırılarda 90 kişi daha hayatını kaybetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025
Dünya Gazze’deki vahşete üç maymunu oynuyor! Soykırımcı İsrail ordusu 16 bin 506 çocuğu katletti

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İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de taş üstünde taş bırakmadı. Tam 52 binin üzerinde Filistinli'yi hayattan kopardı. Çocuklarla ilgili acı bilançoyu, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıkladı.

İsrail'in 593 gündür sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden çocuklara ilişkin kapsamlı bir liste yayımladı. Telegram kanalı üzerinden paylaşılan 7 Ekim 2023–11 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan listede, 0-17 yaş arasındaki 16 bin 506 çocuğun ismi yer aldı.

Bakanlık açıklamasında, "Korunma, bakım ve eğitim haklarına sahip olmaları gereken bu çocuklar, ne yazık ki savaş uçakları ve tankların hedefi hâline getirilmiştir" ifadelerine yer aldı.

Bakanlık, "Bu çarpıcı istatistik, toplumun en savunmasız ve en masum kesiminin doğrudan ve sistematik biçimde hedef alındığını gözler önüne sermektedir" diyerek yaş gruplarına göre dağılımı yayınladı.

1 yaş altı: 916 çocuk
1-5 yaş: 4 bin 365 çocuk
6-12 yaş: 6 bin 101 çocuk
13-17 yaş: 5 bin 124 çocuk...

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