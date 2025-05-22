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Putin'den tampon bölge talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın sivillere saldırdığını bu yüzden Rus ordusunun sınır boyunca tampon bölge kuracağını bildirdi. Putin, "Silahlı kuvvetlerimiz şimdi bu görevi yerine getiriyor." diye konuştu.

Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 19:42 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 19:42
Putin’den tampon bölge talimatı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun sınırdaki sivillere saldırdığını ve Rus ordusunun bu nedenle sınır boyunca tampon bölge kuracağını belirtti.

Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) kullanarak "terör saldırıları" gerçekleştirdiğini belirten Putin, "Düşman genellikle sivil tesisler, evler, insanlar gibi askeri önemi olmayan hedefleri seçiyor. Mevcut gelişmeler sadece sözlerimi doğruluyor. Ukrayna ordusu İHA'larla ambulanslar ve tarım makineleri de dahil sivil araçlara saldırıyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (REUTERS)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (REUTERS)

Putin, saldırılardan özellikle Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinin etkilendiğini söyledi.

Rus ordusunun sınırdaki güvenliği sağlamak için çalışmalar yaptığına işaret eden Putin, "Sınır boyunca gereken, güvenli bir tampon bölgenin oluşturulmasına karar verildi. Silahlı kuvvetlerimiz şimdi bu görevi yerine getiriyor." diye konuştu.

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