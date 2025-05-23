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İki İsrail Büyükelçiliği çalışanını öldürmekle suçlanan Elias Rodriguez hakim karşısında

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişiyi öldürmekle suçlanan Elias Rodriguez'in duruşması başladı. Rodriguez, Washington'daki federal mahkemede hakim karşına çıktı.

Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 09:01 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 09:01
İki İsrail Büyükelçiliği çalışanını öldürmekle suçlanan Elias Rodriguez hakim karşısında

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ABD'nin başkenti Washington'da İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişiyi öldürmekle suçlanan Elias Rodriguez'in duruşması başladı. Rodriguez, Washington'daki federal mahkemede hakim karşına çıktı.

Elias Rodriguez hakim karşısında, ReutersElias Rodriguez hakim karşısında, Reuters

İDAM CEZASI ALABİLİR

İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişiyi öldürmekle suçlanan Rodriguez'e, birinci derece cinayet, yabancı görevlileri öldürmek, ateşli silah kullanarak bir kişinin ölümüne neden olma suçları yöneltildi. Ağır suç teşkil eden cinayet suçlamaları, Rodriguez'in suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis ya da idam cezasına kadar ceza alabiliyor.

Rodriguez'in duruşma sırasında savunma yapmadığı belirtildi. Savcılar, yetkililer cinayetleri hem "Yahudi toplumuna karşı nefret suçu" hem de "terörizm" olarak soruşturmaya devam ederken ek suçlamaların muhtemel olduğunu söyledi.

Rodriguez'in evine baskın, AARodriguez'in evine baskın, AA

Mahkemeye, 31 yaşındaki Rodriguez'in gözaltına alınırken "Özgür Filistin" diye bağırdığını belirten belgeler sunuldu. Federal yetkililer Rodriguez'in polise "Bunu Filistin için yaptım, bunu Gazze için yaptım." dediğini aktardı.

Columbia Bölgesi geçici savcısı Jeanine Pirro, konuya ilişkin, "Herhangi birine dini inançları nedeniyle şiddet uygulamak korkakça bir eylemdir. Bir kahramanın yapacağı bir hareket değildir." dedi.

Saldırıda hayatını kaybeden kişilerin İsrail vatandaşı Yaron Lischinsky ve ABD vatandaşı Sarah Milgrim olduğu açıklandı.

Konuya ilişkin kamuoyuna açıklanan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgesinde, cinayetin hesaplı ve planlı olduğunu belirtilirken, güvenlik kamerası görüntülerinin Rodriguez'in söz konusu 2 kişiye ateş ettiğini gösterdiği kaydedildi.

Belgede, Rodriguez'in olay yerindeki müzeye girerek "ben yaptım" dediğine de yer verildi.

Rodriguez'in evine baskın, AARodriguez'in evine baskın, AA

RODRIGUEZ'İN EVİNE BASKIN

Rodriguez'in yaşadığı Albany Park semtindeki binaya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından baskın düzenlendi. Rodriguez, Washington D.C.'deki Capital Jewish Museum önünde iki İsrail Büyükelçiliği çalışanının hayatını kaybettiği silahlı saldırının baş şüphelisi olarak aranıyordu. FBI'nın operasyonu, söz konusu saldırıya ilişkin devam eden soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleştirildi. Baskın sırasında, Rodriguez'in Troy Sokağı'ndaki evi ve çevresinde önlem alındı.

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