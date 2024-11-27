Tadic farkı

Dusan Tadic, Fenerbahçe'nin gol yollarındaki en önemli ismi. Sırp yıldız başarılı performansını gün geçtikçe yükseltiyor. Geçtiğimiz 20 Kasım tarihinde 36 yaşına giren futbolcu; 36 gol fırsatı oluşturarak bu alanda 6. sırada yer aldı. Avrupa'nın 8 büyük liginin bu tablonun içinde olması istatistiğin önemini vurguluyor. Ayrıca Sarı-Lacivertli orta saha; İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya, Belçika, Hollanda, Fransa ve Portekiz'deki birçok yıldızı da solladı. Tadic'in önünde Barcelona'nın yıldızı Raphinha (44), Villerraealli A.Baena (42), Reims'ten Junya Ito (38), Sporting'in kanadı P.Gonçelves (38) ve Heerenveen'in sol beki M.Köhlert (37) bulunuyor. Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Kayserispor maçında da farkını ortaya koyan deneyimli futbolcu; 6-2'lik galibiyette 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli 10 numara, bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye çıkarıp takım arkadaşı Dzeko ile 3. sırayı paylaşıyor.

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