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Tadic farkı

Tadic yaş aldıkça performansıyla büyülüyor. Sırp yıldız 36 gol fırsatı oluşturarak Avrupa’nın 8 büyük ligindeki futbolcular arasında 6. sırada yer aldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024
Tadic farkı

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Dusan Tadic, Fenerbahçe'nin gol yollarındaki en önemli ismi. Sırp yıldız başarılı performansını gün geçtikçe yükseltiyor. Geçtiğimiz 20 Kasım tarihinde 36 yaşına giren futbolcu; 36 gol fırsatı oluşturarak bu alanda 6. sırada yer aldı. Avrupa'nın 8 büyük liginin bu tablonun içinde olması istatistiğin önemini vurguluyor. Ayrıca Sarı-Lacivertli orta saha; İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya, Belçika, Hollanda, Fransa ve Portekiz'deki birçok yıldızı da solladı. Tadic'in önünde Barcelona'nın yıldızı Raphinha (44), Villerraealli A.Baena (42), Reims'ten Junya Ito (38), Sporting'in kanadı P.Gonçelves (38) ve Heerenveen'in sol beki M.Köhlert (37) bulunuyor. Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Kayserispor maçında da farkını ortaya koyan deneyimli futbolcu; 6-2'lik galibiyette 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli 10 numara, bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye çıkarıp takım arkadaşı Dzeko ile 3. sırayı paylaşıyor.

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