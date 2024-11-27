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Artık forma Jelert’in

Bu sezon forma giydiği 15 maçın 3’üne ilk 11’de başlayabilen Danimarkalı sağ beke Kaan Ayhan’ın sakatlığı sonrası ilk 11 yolu açıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024
Artık forma Jelert’in

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Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın yaşadığı sakatlık Danimarkalı sağ bek Elias Jelert için yeni bir şans doğurdu. Forma giydiği 15 maçın sadece 3'üne ilk 11'de başlayabilen 21 yaşındaki futbolcunun Kaan'ın sakatlık süreci boyunca oynanacak mücadelelere ilk 11'de başlaması bekleniyor. Şu ana kadar gösterdiği performansla beklentileri karşılamayan genç futbolcunun oyununda bir artış yaşanmaması halinde ocak ayında kiralanacağı da gelen haberler arasında. 15 maçta 414 dakika sahada kalan Jelert gol veya asist katkısında bulunamadı.

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