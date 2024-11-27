Artık forma Jelert’in

Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın yaşadığı sakatlık Danimarkalı sağ bek Elias Jelert için yeni bir şans doğurdu. Forma giydiği 15 maçın sadece 3'üne ilk 11'de başlayabilen 21 yaşındaki futbolcunun Kaan'ın sakatlık süreci boyunca oynanacak mücadelelere ilk 11'de başlaması bekleniyor. Şu ana kadar gösterdiği performansla beklentileri karşılamayan genç futbolcunun oyununda bir artış yaşanmaması halinde ocak ayında kiralanacağı da gelen haberler arasında. 15 maçta 414 dakika sahada kalan Jelert gol veya asist katkısında bulunamadı.

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