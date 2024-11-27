Arda Güler için 2 teklife ret!

Premier Lig devleri Manchester United ve Arsenal'in devre arasında kadrosuna katmak istediği Arda Güler için Real Madrid son kararını verdi. 2 kulübün yaptığı teklif "Arda Güler satılık ya da kiralık değildir" denilerek reddedildi. 19 yaşındaki yetenekli futbolcu kulübün geleceğinin kilit parçası olarak görülüyor.

KİRALANACAK İDDİASI

Yıldız ismin Ocak ayında başka Avrupa kulübüne kiralanması bir süredir gündemdeydi. Bu gelişmeler doğrultusunda Arda Güler'e Arsenal'in talip olduğu bildirilmişti. İngiliz devinin daha önce Odegaard'da uyguladığı planı Arda'da da uygulamak istediği aktarılmıştı. Ayrıca Manchester United'ın da Arda Güler için Real Madrid'e Antony + para teklif ettiği öne sürülmüştü.