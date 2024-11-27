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26 yıl sonra en iyisi

Süper Lig’de 12 maçta 32 gol atan ve artı 21 averaj yakalayan Galatasaray 1998-99 sezonunun ardından en iyi performansı yakaladı. Cimbom 26 yıl önce Fatih Terim yönetiminde ilk 12 maçta 38 gol atıp artı 23 averaj yapmıştı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024
26 yıl sonra en iyisi

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12 haftada aldığı 11 galibiyet ve topladığı 34 puanla Süper Lig'e tarihi bir başlangıç yapan Galatasaray özellikle hücum gücü ile dikkatleri çekiyor. Şampiyon bitirdiği son iki sezona göre daha fazla gol yiyen ancak buna karşın çok daha üretken ve skorer bir görüntü çizen Cimbom yine önemli bir istatistiğe imza attı. Süper Lig'de 12 maçta 32 gol atan ve artı 21 averaj yakalayan Galatasaray 1998-1999 sezonunun ardından en iyi performansını yakaladı. Cimbom 26 yıl önce Fatih Terim yönetiminde ilk 12 maçta 38 gol atıp artı 23 averaj yapmıştı. Ancak Galatasaray o dönem 12 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puanda kalmıştı. Bodrum deplasmanında 1-0 kazanarak lig tarihinin en iyi 12 haftalık performansına imza atan Okan Buruk böylece yakaladığı önemli başarılara bir yenisini daha ekledi.

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