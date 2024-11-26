Asgari ücrette pazarlık zamanı

Sadece asgari ücretlilerin değil hemen herkesin merak ettiği yeni asgari ücret için beklenen zaman geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına önümüzdeki hafta başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonu toplantıya çağıracak. İlk toplantı Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Ne kadar artış bekleniyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...



ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞACAK?

Yeni ücreti belirleyecek komisyon; işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. İşçi heyetinde daha önceki yıllarda olduğu gibi 4 asgari ücretli çalışan yer alacak.



KARAR NASIL ALINACAK?

Komisyon ay sonuna kadar çalışmalarına devam edecek. Görüşme süreci sırasında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri de toplantılara katılarak ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak. Ardından taraflar talep ve tekliflerini sunacak. 4 ya da 5 toplantı sonucunda karar verilecek.



HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?

Henüz hem TİSK hem de Türk-İş'ten rakama ilişkin bir açıklama gelmedi. Asgari ücret eğer yüzde 35 artış yapılırsa net 22 bin 952, brüt 27 bin 3 liraya yükselecek. İşverene maliyet de 31 bin 728 lira olacak. Yüzde 40 zam olursa asgari ücretin neti 23 bin 802, brütü 28 bin 3 liraya çıkarken, işverene maliyeti 32 bin 904 liraya ulaşacak. Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini olan yüzde 44'lük oranın yansıtılması halinde de asgari ücret net 24 bin 483 liraya çıkacak. Brüt asgari ücret bu durumda 28 bin 803 lira olurken, işverene maliyet de 33 bin 844 lirayı bulacak. Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyonu için tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 46'lık orana çıkılması durumunda ise asgari ücret net 24 bin 823, brüt 29 bin 203, işverene maliyeti de 34 bin 314 liraya yükselecek.



TEMMUZ'DA BİR ARTIŞ DAHA YAPILABİLİR Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni ücreti belirlerken 2025 yılı boyunca uygulanacağını dikkate alarak karar verecek. Ancak istenirse Temmuz ayında bir ara zam yapılması da mümkün.



Asgari ücret belirlenirken en önemli veri enflasyon olacak. Ekonomik veri ve raporlar da masaya yatırılacak.



NASIL DEĞİŞECEK?

MEVCUT

- NET: 17.002,12 TL

- BRÜT: 20.002,50 TL

- İŞVERENE MALİYETİ: 23.502,94 TL



YÜZDE 35 ZAMLI

- NET: 22.952,86 TL

- BRÜT: 27.003,38 TL

- İŞVERENE MALİYETİ: 31.728,97 TL



YÜZDE 40 ZAMLI

- NET: 23.802,97 TL

- BRÜT: 28.003,50 TL

- İŞVERENE MALİYETİ: 32.904,12 TL



YÜZDE 44 ZAMLI

- NET: 24.483,05 TL

- BRÜT: 28.803,60 TL

- İŞVERENE MALİYETİ: 33.844,23 TL



YÜZDE 46 ZAMLI

- NET: 24.823,10 TL

- BRÜT: 29.203,65 TL

- İŞVERENE MALİYETİ: 34.314,29 TL

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