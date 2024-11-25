Milyonlara enflasyon zammı: Yeni anket açıklandı! Memur ve emekli ne alacak? Artış için ipucu geldi

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gözü Ocak zammında. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Bu enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6 zammına eklenecek farkı ortaya koyacak.
GÖZLER 3 ARALIK'TA
Şu ana kadar Temmuz-Ekim enflasyonu belli oldu. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.06, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 1.87 enflasyon farkıyla yüzde 7.99 zam oluştu. Kasım enflasyonu da haftaya belli olacak. 3 Aralık'ta açıklanacak bu veriyle Ocak zammı büyük ölçüde şekillenecek.
2024 TAHMİNİ YÜZDE 45.2
Bekleyiş sürerken, zamlara ilişkin yeni ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği'nin İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirilen ankette Kasım ayı TÜFE beklentisi yüzde 2.48'e geriledi. 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması da yüzde 45.20 oldu.