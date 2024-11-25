Milyonlara enflasyon zammı: Yeni anket açıklandı! Memur ve emekli ne alacak? Artış için ipucu geldi

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gözü Ocak zammında. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Bu enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6 zammına eklenecek farkı ortaya koyacak.

GÖZLER 3 ARALIK'TA

Şu ana kadar Temmuz-Ekim enflasyonu belli oldu. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.06, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 1.87 enflasyon farkıyla yüzde 7.99 zam oluştu. Kasım enflasyonu da haftaya belli olacak. 3 Aralık'ta açıklanacak bu veriyle Ocak zammı büyük ölçüde şekillenecek.