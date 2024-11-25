Süper yedek Batshuayi

Bodrum maçında kaydettiği golle Sarı-Kırmızılı takıma 3 puan kazandıran Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile ilgili dikkat çekici bir istatistik ortayla çıktı. Bu sezon 18 resmi maça çıkan 31 yaşındaki forvet bu karşılaşmaların sadece ikisine ilk 11'de başladı. Bu maçlarda 166 dakika sahada kalıp 1 gol, 1 asiste imza atan Batsman 16 maçta ise sonradan oyuna dahil oldu. Bu süreçte 333 dakika süre alan tecrübeli golcü 5 kez fileleri sarstı. Belçikalı yıldızın sonradan oyuna girdiği maçlarda 2 de asisti bulunuyor. Batshuayi, şu an için Okan Buruk'un kulübedeki en kuvvetli hamlelerinden biri konumunda.