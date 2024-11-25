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Mourinho dokunuşu

Portekizli hoca; Mert Hakan, Samet ve Oğuz Aydın’a forma şansı vererek takıma kazandırdı. Bu 3 isim de etkili performanslarıyla Mourinho’nun güvenini boşa çıkarmadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024
Mourinho dokunuşu

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Sezon başında Fenerbahçe'de geri planda kalan futbolcular Jose Mourinho ile yeniden kendini buldu. Portekizli çalıştırıcı; Mert Hakan Yandaş, Samet Akaydın ve Oğuz Aydın'a forma şansı vererek Sarı-Lacivertli takıma kazandırdı. Ocak'ta Samet ve Oğuz'un ayrılacağı konuşuluyordu.

Milli ara öncesi Sivasspor maçında; Mert Hakan, Samet'e asist yapmış ve bu durum dikkatlerden kaçmamıştı. Bu futbolcular Kayserispor maçında yine sahnedeydi. 6-2'lik maçı da boş geçmeyen Mert Hakan 1 asist yaptı. Öte yandan Zenit maçında 3-5-2'nin sağ kanadında görev yapan Oğuz Aydın istekli oyunu ve ön alandaki etkisiyle dikkat çekmişti. Oğuz Aydın'ın performansını beğenen Mourinho'nun Kayseri maçının gidişatına göre öğrencisine şans vereceği belirtilmişti. Sarı-Kırmızılı takıma karşı 11'de başlayan futbolcu; maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek hocasının güvenin boşa çıkarmadı. 24 yaşındaki yıldız yaz transfer döneminde Alanya'dan Kanarya'ya 6 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

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