Kış turizmi başlıyor: Kayak pistleri karla kaplandı! Tatil faturası katlanıyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da etkili olan kar, turizmcileri yeni sezon için umutlandırırken, kayak tutkunlarını da sevindirdi. Bölgede önceki gün başlayan yoğun kar yağışının ardından Oteller Bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı. Uludağ'da kar kalınlığı 53 santimetreye ulaşırken, 5 binden fazla yatak kapasiteli otel ve misafirhanelerin rezervasyonlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Son yıllarda karın geç ve az yağması nedeniyle sezonun kısa sürdüğü Uludağ'da turizmcilerin, 2024- 2025 sezonunun bereketli geçeceğine yönelik umutları arttı.



İŞTE ARALIK TARİFESİ

Uludağ'da kayak tatilinin faturası da belli oldu. Aralık ayında hafta içi iki kişi üç gün tam pansiyon konaklama 18 bin liradan başlarken, 70 bin liraya kadar çıkıyor. Bu otellerin bazılarında 5 ya da 6, bazılarında da 11 yaş altı çocuklar ücretsiz konaklayabiliyor. Çocukların yaşa bakılmaksızın ücretsiz kaldığı aile odalarının fiyatları daha da yükseliyor. 200 bin liraya kadar çıkıyor.



ODA AYNI FİYAT FARKLI

Yeni yılı Uludağ'da karşılamak isteyenlerin ödeyeceği fatura ise katlanıyor. Aynı odanın yılbaşındaki ve öncesindeki fiyatı arasında büyük fark görülüyor. İki kişi üç gün tatil için 18 bin lira istenen odanın fiyatı, tarih olarak yılbaşı dönemi seçilirse 35 bin liraya çıkıyor. Aralık ayı içerisinde 3 günlük konaklamada 200 bin lira olan aile odasının fiyatının ise yılbaşı döneminde 473 bin liraya yükseldiği görülüyor.



DERS ÜCRETLERİ DE BELLİ

Uludağ'da, yeni sezonda kayak dersinin saat fiyatı 3 bin, kayak ekipmanının günlük kiralama ücreti bin 300, skipass ücreti de bin 500 lira olarak belirlendi. 2 saat ders alıp takım kiralayarak kayak yapanlar günlük 9 bin lira ödeme yapacak.



Ulaşım kolaylığıyla kayak tutkunlarının gözdesi olan merkezde bu yıl sezonun erken açılması ve uzaması bekleniyor.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.