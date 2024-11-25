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Gabriel Paulista: Utanç verici

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu,”Son 2 maçta evimizde 7 gol yemek utanç verici” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024
Gabriel Paulista: Utanç verici

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Beşiktaş'ın başarılı stoperi, Paulista maç sonrası, "Beşiktaş gibi büyük bir takımın son 2 maçta kendi sahasında 7 gol yemesi utanç verici. Ben bunu kabul edemem. Beşiktaş'a yakışan futbolu oynamıyoruz. Öncelikle takımım adına ben bu kötü oyunu kabul ediyorum" dedi. Taraftardan özür dilemek zorunda olduklarını vurgulayan Siyah-Beyazlı oyuncu, "Beşiktaş'ın oynaması gereken baskılı ve kararlı futbolu ne yazık ki oynayamıyoruz. Takım olarak bu durumu bir an önce düzeltmekten başka bir çaremiz yok. Çalışmak ve birlikte olmak zorundayız. Beşiktaş olarak çok daha büyük hedeflerimiz olmalı" ifadesini kullandı.

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