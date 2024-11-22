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Hasan Arat: Bizim Silva'mız var

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Talisca sorusuna, "Bizim Rafa Silva’mız var. Beşiktaş kararını vermiştir" cevabını verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Hasan Arat: Bizim Silva’mız var

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Fenerbahçe'nin Talisca ile ilgilendiği konuşuluyor. Daha önce Talisca için öncelik bizde demiştiniz. Çok konuşuldu son günlerde. Neler söylersiniz?' sorusuna Arat şu şekilde cevap verdi: "Beşiktaş'ı kullanıp başka kulüplerin sufleleriyle bizim camiamıza monte etmeye kalkmasın. Bazı dostluklar vardır, dostunuzla yaptığınız yazışmalar, konuşmalar açıklanmaz. O günün şartlarında bu böyleydi, bugünün şartlarında durum farklıdır. Beşiktaş'ın Rafa Silva'sı vardır. Hüseyin Bey bu pazarlıkları yaptı ama o maliyetler bizim prensibimizde olan maliyetler olmadı. Bunu söylemedik. Kendini Beşiktaşlı zannedenler arkadan dolanmayı bıraksınlar. Biz Rafa Silva'yı aldık, bahsettiğiniz takım Rafa Silva'yı almak için neler yapmış bir araştırın. Hüseyin Bey gitti aldı.

KULÜBÜN BORCU 10 MİLYAR'I AŞTI
Beşiktaş Kulübü'nün güncel borç tutarı belli oldu. Kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre güncel borç tutarının 10 milyar 428 milyon 60 bin 569 TL olduğu 1 Haziran ile 31 Ağustos arasında da 153 milyon TL zarar edildiği açıklandı.

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