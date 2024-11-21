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Montella ile yola devam

TFF’nin Karadağ maçının ardından Montella ile görüştüğü öğrenildi. Yapılan görüşmeden İtalyan teknik adamın Dünya Kupası Elemeleri’nin sonuna kadar takımda kalması kararı çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024
Montella ile yola devam

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A Milli Futbol Takımı Uluslar B Ligi 4. Grup 6. maçında Karadağ'a 3-1 mağlup olmuş ve A Ligi'ne yükselme şansını play-off'a bırakmıştı. TFF'nin de Karadağ maçında alınan yenilgi ve oynanan etkisiz oyun sonrası çok eleştirilen İtalyan tekink adam Vincenzo Montella ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Yapılan görüşme sonrası bir ayrılık kararı alınmadığı ve deneyimli çalıştırıcının Dünya Kupası Elemeleri sonuna kadar takımın başında kalacağı belirlendi. Montella ile devam kararı alınmasında futbolcuların da İtalyan hoca ile iyi ilişkilerinin olmasının da önemli rol oynadığı ifade ediliyor.


YERLİ HOCA LAZIM - İLKER YAĞCIOĞLU
En büyük sorunumuz iyi bir golcümüzün olmaması. Kulüp takımlarımızın tamamında yabancı forvetler oynuyor. Dolayısıyla bu önümüzde çözümü çok zor bir problem gibi duruyor. Milli takımın başında her zaman yerli bir hocanın olması gerektiğini savunanlardanım. Biz manevi duyguları yüksek bir milletiz. Bizim oyunumuzun temeli coşku. Bunu da oyuncularımıza en iyi yansıtacak kişi yerli bir teknik adamdır. Montella yerine yerli hoca ile devam edilmesi daha doğru olur.

BU OYUN GELİŞMEZ! - OKTAY DERELİOĞLU
Daha önceki yazılarımda da belirttim. Montella'nın ezber oyunu var. 9 numarasız oynamak istiyor. Ezbere bir oyun oynuyoruz. Montella'nın hiçbir hamlesi yok. Rakibe karşı oyun planı yok. Maç ve rakip analizini yapmadan ezbere bir oynatıyor. Bir oyun biliyor. 4-6- 0. Çok fazlasıyla pozisyon veren bir takımız. Takımında oynamayan oyuncuları tercih ediyor. Samet Akaydın, Emirhan gibi. Buraya kadar gelmesi de şans. Hiçbir katkısı yok. Bence Montella ile devam edilmemeli. Oyun gelişmeyecek.

OYUN KİMLİĞİ EKSİKLİĞİ - ULAŞ ÖZDEMİR
Türk Milli Takımı'nın temel sorunu, oyun kimliği eksikliği ve istikrarsızlıktır. Saha içi organizasyon, oyuncu tercihleri ve taktik anlayışı arasında uyum yok. Bu da performansın dalgalanmasına yol açıyor. Milli takım, oyun kimliği oluşturup bunu sahaya yansıtmalı. Montella'nın taktik anlayışı bireysel yeteneklere değil, takım uyumuna ve rakip analizine dayanmalı. Özellikle kilit oyuncuların yokluğunda alternatif planlar şart. Montella'ya yönelik eleştiriler sabırsızlık içeriyor. Uzun vadeli planlama başarı için vazgeçilmezdir.

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