Romeo Amane sürprizi

Devre arasında 8 numara pozisyonuna da transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe, Cristian Medina konusunu henüz netleştiremedi. Arjantinli yıldızla kesin olarak anlaşan ancak Boca Juniors'un sürekli değişen istekleri nedeniyle imzaları attıramayan Sarı-Lacivertliler'den sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe izleme komitesinden bir ismin, İsveç ekibi Hacken'de forma giyen Romeo Amane'yi canlı olarak takip ettiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in son dönemde gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken 21 yaşındaki Senegalli futbolcuyu yaklaşık 6 aydır gözlem altında tuttuğu belirlendi. Geçtiğimiz günlerde sona eren İsveç Ligi'nde 28 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Amane'nin ismi sezon başında Trabzonspor'la da anılmıştı. Piyasa değeri 5 milyon Euro olan genç futbolcu 2022 yılında bedelsiz olarak Hacken'e transfer oldu ve büyük bir çıkış yakaladı. Romeo Amane'nin 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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