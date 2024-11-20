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Futbol zirvesinde konuşacak

Sezona fırtına gibi giren Eyüpspor'un başarılı teknik direktörü Arda Turan, artık adından Avrupa'da söz ettiriyor. Turan, 2-3 Aralık arasında Riyad'daki World Football Summit'e (Dünya Futbol Zirvesi) konuşmacı olarak katılacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024
Futbol zirvesinde konuşacak

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Sezona fırtına gibi giren Eyüpspor'un başarılı teknik direktörü Arda Turan, artık adından Avrupa'da söz ettiriyor. Turan, 2-3 Aralık arasında Riyad'daki World Football Summit'e (Dünya Futbol Zirvesi) konuşmacı olarak katılacak. Genç çalıştırıcı, 2 Aralık günü etkinlikte The Transition from Elite Football Player to Head Coach: A Journey of Adaptation and Leadership (Elit futbol kariyerinden teknik direktörlüğe geçiş: Bir liderlik hikayesi) adlı panelde konuşacak. Arda Turan'ın yanı sıra etkinliğe LaLiga Başkanı Javier Tebas, Japonya Ligi CEO'su Tetsuya Aida, Al-İttihad CEO'su Esteve Calzada, Glenn Hoddle gibi dünya futbolunun çok önemli isimleri katılıyor.

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