Futbol zirvesinde konuşacak

Sezona fırtına gibi giren Eyüpspor'un başarılı teknik direktörü Arda Turan, artık adından Avrupa'da söz ettiriyor. Turan, 2-3 Aralık arasında Riyad'daki World Football Summit'e (Dünya Futbol Zirvesi) konuşmacı olarak katılacak. Genç çalıştırıcı, 2 Aralık günü etkinlikte The Transition from Elite Football Player to Head Coach: A Journey of Adaptation and Leadership (Elit futbol kariyerinden teknik direktörlüğe geçiş: Bir liderlik hikayesi) adlı panelde konuşacak. Arda Turan'ın yanı sıra etkinliğe LaLiga Başkanı Javier Tebas, Japonya Ligi CEO'su Tetsuya Aida, Al-İttihad CEO'su Esteve Calzada, Glenn Hoddle gibi dünya futbolunun çok önemli isimleri katılıyor.

